Clima, Schwarzenegger vola a Parigi da Macron: "Make our planet great again"

Non trovando più terreno fertile in patria, Arnold Schwarzenegger, l'attore ex governatore californiano in rotta con il presidente Usa Donald Trump, vola in Europa per promuovere la sua battaglia per il clima nel nome di "Make our planet great again", che rifà chiaramente il verso al "Make America great again" presidenziale. E a Parigi Schwarzy trova l'appoggio del neoeletto Emmanuel Macron. I due, dopo le strette di mano di rito e il colloquio istituzionale, trovano anche il tempo per rilanciare il motto ecologista in un video diventato virale su Twitter.