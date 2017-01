Clima, mari troppo caldi: le specie anfibie "scelgono" la terra

Il meccanismo, osservano i ricercatori, è lo stesso che ha permesso il passaggio dai progenitori marini alle specie terresti. Per portare a termine lo studio, l'ateneo italiano ha collaborato con l'Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, il più autorevole istituto per lo studio dei cambiamenti climatici in Europa. I granchi presi in esame appartengono alla specie comune pachygrapsus marmoratus, raccolti a Calafuria (Livorno).



Troppo caldo, poco ossigeno - L'obiettivo dello studio era quello di individuare i meccanismi evolutivi con cui le specie anfibie riescono a far fronte ai cambiamenti climatici, "rinunciando" alla respirazione subacquea per evitare il crollo di ossigeno provocato dal riscaldamento dell'acqua. "I granchi ci permettono di capire come possa essere avvenuto uno dei passaggi evolutivi più importanti della storia, che ha portato all'evoluzione delle specie terrestri", ha spiegato lo zoologo Stefano Cannicci.



Uno straordinario meccanismo evolutivo - Il leader del team di ricerca ha poi sottolineato il primato della sua scoperta: "Abbiamo dimostrato per la prima volta che l'innalzarsi delle temperature delle acque oceaniche guida un processo evolutivo importante come quello della colonizzazione delle terre emerse".



"In un periodo come quello attuale, caratterizzato da un costante e rapido aumento della temperatura di atmosfera e oceani - ha aggiunto -, una strategia evolutiva che può essere messa in atto dalle specie che vivono tra il mare e la terra è, in effetti, quella di diventare più terrestri e meno marine".