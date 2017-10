Clima, la CO2 cambia il cibo che mangiamo: piante trasformate in "junk food"

La CO2 favorisce la fotosintesi clorofilliana, la quale a sua volta rende rigoglioso e abbondante il verde. Ma noi mangiamo altro. E' questo il "paradosso" evidenziato dagli scienziati, secondo i quali l'eccesso di anidride carbonica nell'atmosfera rischia di minacciare la disponibilità di cibo nei prossimi anni. Il pericolo riguarda in particolare cereali e legumi.



Nel corso di esperimenti su alghe e zooplancton, Loladze notò che, nonostante i vegetali acquatici aumentassero con l'aumento della luce, i microrganismi che se ne cibavano lottavano per la sopravvivenza. Le analisi confermavano la tesi dello scienziato: c'erano più alghe, ma erano meno nutrienti. Fuori dall'acqua, il medesimo meccanismo si applicava anche alle piante alimentari, con la CO2 a "innescare" l'impoverimento dei valori nutrizionali.



Valori nutrizionali più bassi - Le analisi effettuate su frutta e verdura hanno dimostrato che il loro contenuto di sali minerali, vitamine e proteine è diminuito sensibilmente negli ultimi 50-70 anni. Secondo i ricercatori, la ragione è semplice: abbiamo coltivato puntando sulla quantità, piuttosto che sulla qualità. In questo modo colture a più alto rendimento - come broccoli, pomodori e grano - tendono ad essere meno nutrienti.



Già nel 2014 i ricercatori dell'Harvard School of Public Health avevano analizzato come e quali prodotti venissero "peggiorati" dai gas serra. I chicchi di grano, ad esempio, coltivati ad alta concentrazione di CO2, hanno una capacità nutritiva minore del 9,3% per quanto riguarda lo zinco e del 5,1% per il ferro rispetto a quelli "normali". A risentirne sono l'alimentazione e la salute dell'uomo: tra le possibili complicazioni figurano diminuzione dei linfociti, lesioni della pelle con infezioni secondarie e anemia.