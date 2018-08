Clima, è allarme CO2: mai tanta nell'aria come nel 2017

L'aria non è mai stata così satura di anidride carbonica. A dirlo è la Noaa, l'agenzia statunitense che si interessa di meteorologia, che ha redatto il rapporto State of the Climate dopo un'indagine che ha coinvolto 500 scienziati in 65 paesi. Secondo la relazione, il 2017 è stato un anno record per i livelli di CO2 in atmosfera. Ed è stato anche il terzo anno più caldo nella storia recente del Pianeta, dopo il 2016 e il 2015.