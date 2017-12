Clima, Cnr: in Italia il 2017 è stato l'anno più secco dal 1800

"A partire da dicembre 2016 si sono susseguiti mesi quasi sempre in perdita. Fatta eccezione per i mesi di gennaio, settembre e novembre, tutti gli altri hanno fatto registrare un segno negativo, quasi sempre con deficit di oltre il 30% e, in ben sei mesi, di oltre il 50%", spiega il Cnr.



Per trovare un anno simile bisogna andare indietro al 1945: anche in quell'occasione ci furono nove mesi su dodici pesantemente sotto media (il deficit fu -29%, quindi leggermente inferiore).



Il 2017 è stato un anno record anche per il caldo, ma non il più caldo in assoluto. "Più caldi del 2017 - scrivono i ricercatori - sono stati solo il 2003 (con un'anomalia di +1,36 gradi), il 2014 (+1,38 gradi rispetto alla media) e il 2015, che resta l'anno più caldo di sempre, con i suoi +1,43 gradi al di sopra della media del periodo di riferimento".