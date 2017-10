In Cina è stato acceso il primo impianto solare al mondo a forma di panda, con i pannelli fotovoltaici disposti in modo da ricreare, se guardati dall'alto, la figura dell'animale che è diventato l'emblema nazionale del Paese. La struttura è stata collegata alla rete elettrica alla fine di giugno nella provincia settentrionale dello Shanxi, e sarà la prima di una lunga serie. La compagnia sviluppatrice ha infatti intenzione di realizzarne cento lungo la Nuova via della seta, per un investimento complessivo di tre miliardi di dollari.

La centrale si estende lungo una superficie di 247 ettari, ha una capacità totale installata di 50 megawatt e le parti nere del panda, come le orecchie e le braccia, sono costituite da celle solari di silicio monocristallino.



L'idea del Panda Power Plant di Datong, entrato ufficialmente in funzione all'inizio di luglio, arriva da uno studente liceale cinese trasferitosi negli Stati Uniti. A settembre 2016, l'azienda che ha realizzato la centrale ha firmato un accordo di cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo.



Un messaggio per i giovani - Gli obiettivi dell'impianto sono essenzialmente due: produrre energia pulita e sensibilizzare le nuove generazioni. Secondo la compagnia, infatti, il parco fotovoltaico a forma di panda "porterà più giovani a unirsi all'azione climatica per proteggere la nostra terra".