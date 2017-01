Biodiversità in pericolo, l'uomo ha alterato il 75% degli habitat naturali del pianeta

Crisi della biodiversità - Lo studio è stato divulgato a pochi giorni dal congresso della Iucn, l'Unione internazionale per la conservazione della natura in programma alle Hawaii. In base all'indagine, con l'alterazione dei tre quarti della Terra "sono alterati in modo significativo" è stato compromesso il 97% delle aree più ricche di specie animali e vegetali. Per questo, rilevano gli scienziati, "c'è poco da meravigliarsi che sia in atto una crisi della biodiversità".



Impatto ambientale rallentato - Tuttavia la ricerca evidenzia come, tra il 1993 e il 2009, la popolazione mondiale sia cresciuta del 19% e l'economia globale del 153%, mentre l'impronta dell'uomo sulla natura è aumentata solo del 9%. "E' incoraggiante vedere che il nostro impatto ambientale si è ampliato a un ritmo più lento rispetto al tasso di crescita economica e demografica - sottolineano gli esperti -. Significa che stiamo diventando più efficienti nel modo in cui utilizziamo le risorse naturali".