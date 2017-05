Bandiere verdi 2017: ecco le 134 spiagge a misura di bambino

Gioielli a misura di bimbi e famiglie nella mappa del mare italiano "under 18". Sono 134 le spiagge italiane promosse dai pediatri che hanno ottenuto la " Bandiera verde 2017 ". "In 10 anni - spiega ad AdnKronos Salute Italo Farnetani , ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta, che ancora una volta ha curato il lavoro, verificando i risultati ottenuti in precedenti rilevazioni - sono stati consultati 2.305 pediatri . E nel 2017 l'elenco, che viaggia da Gallipoli a Forte dei Marmi, per passare da Lerici a Cefalù, è stato sottoposto a due campioni di cento pediatri ciascuno ".

Come sono state selezionate queste spiagge? Vengono analizzati diversi elementi: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti.



"Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione - continua Farnetani - ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Nel tempo sono stati adottati diversi criteri di selezione anche in base alla dislocazione geografica, tanto che con gli anni è emersa una distribuzione omogenea in tutto il territorio nazionale.



"Fra le località proposte è stata selezionata almeno una spiaggia per ognuna delle regioni rappresentate, dimostrando così la dimensione nazionale del campione", sottolinea l'ordinario Farnetani. L'indagine, precisa, si è svolta "senza che a nessun pediatra sia stato corrisposto un compenso economico per la partecipazione all'iniziativa". La presentazione delle Bandiere verdi 2017 sarà a Monte Silvano il 3 giugno.



Ecco l'elenco delle "Bandiere verdi 2017":