Lav e Marevivo: "Mai più delfini in cattività"

In vela per tutelare i delfini Lega Antivivisezione (Lav) e di Marevivo, nella giornata mondiale contro la cattività dei mammiferi marini. L'obiettivo è far chiudere i delfinari che, secondo un sondaggio Ipsos, 2 italiani su 3 vorrebbero proibire. Prende il via la campagna europea Sos Delfini . Su iniziativa della(Lav) e di, nella giornata mondiale contro la cattività dei mammiferi marini. L'obiettivo è far chiudere i delfinari che, secondo un sondaggio Ipsos, 2 italiani su 3 vorrebbero proibire.

"Fanno solo spettacolo" - Le due associazioni animaliste spiegano: "In Italia i delfinari non hanno alcuna funzione educativa né scientifica, caratteristiche obbligatorie per legge, facendo invece spettacolo".



A confermare le violazioni al decreto ministeriale 469 del 2001, che disciplina le condizioni per il mantenimento in cattività dei delfini Tursiopi usati nei delfinari è un'investigazione condotta l'estate scorsa dalla Lav in tutte le strutture italiane, dove le norme relative al benessere degli animali e alle finalità dei delfinari "sono largamente disattese".



Per questo, annunciano Lav e Marevivo, "consegneremo l'investigazione al ministro dell'Ambiente Andrea Orlando sollecitandolo a prendere atto delle violazioni documentate, talmente evidenti da rendere inevitabile la chiusura dei delfinari in Italia".



A volere la chiusura dei delfinari, secondo un sondaggio Ipsos, è anche il 68% degli italiani, mentre il 96% auspica che in futuro la cattura dei delfini per essere esibiti nei delfinari e nei parchi di divertimento sia proibita o strettamente regolamentata.