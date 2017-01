Clima, Mediterraneo osservato speciale

Il Mediterraneo sarà tenuto sott'occhio come mai prima d'ora. E' ai nastri di partenza, infatti, la campagna di misure per valutare lo stato presente e futuro dell'atmosfera nel bacino del mare nostrum, particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. L'iniziativa è stata lanciata nell'ambito del progetto internazionale presentato a Lampedusa dall'

Un progetto di respiro europeo - Chiamato Charmex (Chemistry and Aerosol Mediterranean Experiment), l'Osservatorio dell'Enea, presente sull'isola di Lampedusa dal 1997, ha una collocazione strategica in uno dei punti più meridionali d'Europa. Nato da un'iniziativa francese, il progetto coinvolge gruppi di ricerca di tutta Europa. A Lampedusa collaborano infatti con l'Enea numerosi istituti di Francia, Spagna, Germania e Svizzera. Per l'Italia collaborano le università Roma, Firenze, Genova e l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Traffico navale sotto la lente - Si elaboreranno dati raccolti da terra, su aereo e da satellite. Tra gli obiettivi c'è lo studio del trasporto di inquinanti di origine antropica, gas e particolato, e vista la vicinanza con l'Africa, delle polveri del deserto. Una particolare attenzione è rivolta all'inquinamento prodotto dal traffico navale, molto intenso nel Canale di Sicilia. A questo primo step seguiranno fasi di osservazione lunghe due anni portate avanti con l'obiettivo di studiare la variabilità giornaliera e stagionale, e a raccogliere misure di lungo periodo per valutare le variazioni climatiche in atto nel Mediterraneo.