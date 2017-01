Essenze africane scacciano le zanzare tigre

foto Dal Web Correlati Come dire addio alle zanzare in modo naturale

Università di Pisa, e pubblicato su Parasitology Research. Le essenze di tre piante di origine nordafricana, il coriandolo (Coriandrum sativum), la ruta d'Aleppo (Ruta chalepensis) e la lamiacea Hyptis suaveolens, sono un ottimo repellente per la zanzara tigre asiatica. E' il risultato di uno studio coordinato da Barbara Conti, ricercatrice al dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell', e pubblicato su

Alta efficacia - La ricerca ha utilizzato gli oli essenziali delle tre piante che hanno mostrato, a parità di concentrazione, una repellenza di gran lunga superiore a quella del Deet, la sostanza di sintesi sinora ritenuta più efficace per proteggersi dalle punture delle zanzare tigre che, però, secondo recenti studi può avere effetti tossici, soprattutto nei confronti dei bambini e degli anziani.



Saggezza antica - Conti ha spiegato: "Fin dall'antichità, in molte zone del mondo, le piante odorose che rilasciano nell'aria sostanze sgradite agli insetti sono impiegate come repellenti. Le foglie di Hyptis suaveolens, dall'odore gradevole e lievemente pungente, sono sempre state utilizzate dagli agricoltori dei Paesi centroafricani per proteggere dagli insetti i raccolti immagazzinati, mentre le piantine di Ruta chalepensis in mazzetti essiccati vengono tuttora appese alle finestre nei paesi del Maghreb per evitare l'ingresso delle zanzare".