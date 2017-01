New York, arrivano i vigili per le bici

foto Afp Correlati A Bra il vigile va in bici elettrica

Quando la pista ciclabile si scalda New York si prepara a introdurre il suo programma di bike sharing ma accanto alle due ruote blu affittabili in varie "stazioni" della città arriveranno i vigili delle biciclette. Perché andare in bici è un gesto di civiltà ma non esonera dal rispetto del codice stradale.

Vigili ad hoc - A partire dalla prossima settimana otto agenti del Transportation Department saranno appostati negli incroci chiave di Manhattan per rimettere in riga ciclisti che guidano contromano o sui marciapiedi. Ma sono pronti a redarguire anche i pedoni rei di attraversare fuori dalle strisce di invadere le piste ciclabili.



I “vigili” delle bici non potranno imporre multe se non quando viene verificata una palese infrazione, per esempio nel caso di un ciclista che attraversa col rosso. L'iniziativa precede di poche settimane il debutto in maggio del programma di bike sharing che metterà a disposizione di turisti e newyorchesi migliaia di biciclette a sud della 59esima strada di Manhattan e in alcune zone di Brooklyn.