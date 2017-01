Svolta ecologica per il sigaro toscano

foto Dal Web

Manifatture Sigaro Toscano, società del Gruppo Industriale Maccaferri di Bologna, ha siglato accordi con i produttori per sviluppare una produzione di tabacco Kentucky di alta qualità con pratiche agricole sostenibili per l'ambiente, che già per i raccolti del 2013 si svilupperanno con coltivazioni a basso impatto ambientale, portando i produttori di tabacco ad un uso razionale e limitato dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle coltivazioni, nel rispetto del suolo e delle risorse idriche.L'accordo coinvolge produttori di varie regioni, e per quanto riguarda la tipologia di tabacco Kentucky raggruppa circa 200 produttori di Toscana, Lazio e Umbria.