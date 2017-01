Inquinamento radio e tv smascherato da un satellite

foto Afp Smos (Soil Moisture and Ocean Salinity satellite), dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Era stato progettato per studiare la salinità dell'acqua e la circolazione delle correnti oceaniche, ma il satellite europeo ha sorpreso tutti inviando a Terra dati utili per smascherare l'inquinamento elettromagnetico di radio e tv, anche in Italia, o per misurare l'altezza degli alberi. Sono solo due delle applicazioni arrivate “a sorpresa” grazie ai dati raccolti dal satellite(Soil Moisture and Ocean Salinity satellite), dell'(Esa).

Scoperte nate "per caso" - Lanciato nel novembre 2009, il satellite Smos ha concluso i tre anni programmati della sua vita operativa e la missione è stata adesso estesa. I risultati sono stati presentati a Madrid, nel Centro dell'Esa per lo Spazio e all'Astronomia (Esac). Ideato per migliorare le conoscenze relative al ciclo dell'acqua, Smos è andato oltre le aspettative.



Volker Liebig, direttore dei programmi per l'osservazione della Terra dell'Esa ha spiegato: "Avevamo alcuni obiettivi ma grazie alla creatività degli scienziati sono nate nuove applicazioni".



Ci sono state conseguenze interessanti anche in Italia: i dati hanno infatti permesso di scoprire le emissioni elettromagnetiche fuori norma, ossia tv o radio che non rispettano i limiti imposti per legge, e di eliminarne rapidamente una gran parte.



Grazie a un gruppo di ricerca dell'Università di Roma Tor Vergata i dati sono stati sfruttati anche per misurare l'altezza degli alberi, un indicatore fondamentale per determinare la copertura delle foreste e la biomassa.