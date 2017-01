Le scarpe "eco" si fanno con le bottigliette

foto Afp Correlati La "ricicletta" si fa con gli scarti del Pet

Il jeans eco si fa con la bottiglietta riciclata Otto bottiglie di plastica per un paio di scarpe ecologiche. Dal Pet, polietilene tereftalato,ricavato da poco più di una cassa d'acqua, infatti, è possibile realizzare un paio di scarpe con materiali quasi totalmente riciclati prodotti dalla New Balance.

Tessuto ecologico - Le bottiglie vengono triturate, sciolte e poi trasformate in fibre. Dall'intreccio, poi, si ricava l'Eco-fi, un tessuto con cui già da qualche anno si producono magliette, tappeti, tappezzeria per auto.



Questo materiale è più leggero del cotone e più caldo della lana. In queste calzature, l'Eco-fi è presente al 95 per cento, dai lacci alla linguetta, mentre il restante 5 per cento è costituito da gomma, schiuma e un collante a base acquosa. Al momento, queste scarpe ecologiche sono in commercio solo negli States.



Le fasi di lavorazione - Il procedimento consta di diverse fasi. Si inizia con milioni di piccole scaglie di bottiglie di plastica fuse e fatte passare attraverso piccoli fori chiamati filiere, al fine di creare la forma del filamento. Le fibre levigate così ottenute vengono inviate attraverso oltre 6mila aghi che si intrecciano insieme per creare il tessuto di poliestere. Questo viene assemblato per creare la tomaia.