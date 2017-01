La bicicletta si fa con gli scarti del Pet

foto IberPress Correlati Guarda il video

Il jeans eco si fa con la bottiglietta riciclata Juan Muzzi, uruguaiano trapiantato in Brasile. Ma l'attenzione per l'ambiente non si limita al riciclo. Muzzi spiega: "Le bici sono assemblate senza saldature e vernici e con abbondante impiego di Pet". Nasce una bici dagli scarti di milioni di bottiglie raccattate nelle discariche. Il nuovo mezzo di trasporto ecologico è un'idea dell'artista, uruguaiano trapiantato in Brasile. Ma l'attenzione per l'ambiente non si limita al riciclo. Muzzi spiega: "Le bici sono assemblate senza saldature e vernici e con abbondante impiego di Pet".

Vantaggi per il Pianeta - In un anno Muzzi ha riciclato quasi 16 milioni di bottigliette in Pet (polietilene tereftalato) e 132mila telai di bicicletta. Questa iniziativa ha consentito di risparmiare 980.732 chili di petrolio e quasi 2.800.000 chili di CO2.



Le "riciclette" - si legge nel sito dell'autore - "ricordano la struttura ossea del corpo umano: agili, leggere e realizzate seguendo l'idea della cavità. Ma a differenza nostra non subiscono l'usura del tempo poiché non arrugginiscono e restano integre a lungo".



Un finanziamento del Banco Uruguaiano ha permesso a Muzzi di avviare l'attività e adesso le "riciclette" stanno riscuotendo un grande successo in Sudamerica.