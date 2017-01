Detersivi ecologici fai da te: ecco come

foto Tgcom24 Correlati Detersivi: etichette ed eco soluzioni Preparare in casa i detergenti per l'ambiente può essere un modo ecologico per mantenere pulita e profumata la propria abitazione. Al rispetto dell'ambiente si unisce l'occasione di risparmiare fino al trenta per cento. Con questo obiettivo le imprenditrici della Coldiretti hanno avviato un apposito progetto nell'ambito di "Educazione alla campagna amica" negli agriturismo e nelle fattorie didattiche. Ma vediamo alcune "ricette" svelate.

Il multiuso aromatico

Per realizzare un detergente multiuso basta mettere in infusione dei rametti di timo, alloro, rosmarino sambuco e fitolacca (che serve come tensioattivo naturale) in una base di aceto o alcol da uno a tre mesi. Una volta filtrato il tutto, si ottiene un prodotto dal color rosato e dal profumo intenso e gradevole adatto alla detersione di tutte le superfici dure come vetro, marmo e legno.



Sgrassatore agrumato

Per realizzare un efficace sgrassatore basta mettere in infusione le bucce di limone in alcool puro per almeno tre mesi, proprio come si fa per ottenere il limoncello. Una volta filtrato, basta diluire il prodotto con acqua e procedere alla pulizia delle superfici più ostili come il piano cottura della cucina. Può essere anche aggiunto al multiuso per un'ulteriore forza sgrassante.



Aceto superstar

L'aceto è un ottimo rimedio per eliminare il calcare sui sanitari e attorno ai rubinetti. E' utile anche per pulire la piastra del ferro da stiro e risparmiare energia.



Metalli splendenti con i latticini

Si può usare il latte ormai guasto (cagliato) per pulire l'argento mentre lo yogurt scaduto fa spendere gli oggetti in ottone come nuovi.