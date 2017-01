Quando salvare il clima è uno spot

La voce suadente di Jude Law che pronuncia "Save the Artic" (Salva l'artico) basterebbe già da sola a risvegliare la coscienza ambientale di gran parte della popolazione femminile. Ma è solo uno degli elementi utilizzati in uno spot di Greenpeace che vede un orso polare aggirarsi spaesato per Londra.



Sempre un orso, ma annegato nelle acque dell'Artico, è protagonista di uno spot della stessa associazione ambientalista che mostra in maniera più cruda ciò che potrebbe accadere all'indomani del discioglimento dei ghiacciai.



Più essenziale, la campagna della Oxfam che mostra un termometro e un semplice slogan: "Dipende da te".

Sembra una citazione di Magritte la campagna del Wwf con un uomo dalla testa pesciforme con un appello a fermare i cambiamenti climatici prima che cambino te.

In un'altra campagna di Greenpeace c'è un boomerang su cui è scritto: "Potrei prendere la metro per andare a lavoro ma la mia auto è molto più comoda". Come dire, una decisione che ti si ritorcerà contro.



Fa leva sui sensi di colpa la campagna realizzata nel 2009 dall'azienda produttrice di capispalla Columbia dallo slogan: "L'aria che raffredda la tua casa riscalda il pianeta". La foto mostra un'alluvione in Asia.

Citazione biblica per una locandina di Greenpeace del 2012 che mostra l'epico scontro tra Davide e Golia. Il gigante da abbattere sono le potenti industrie che minacciano la salute del pianeta.