Se il giardino è sul tetto del bus

foto Afp Correlati Se l'orto in Africa si adotta

Il rosmarino cresce all'università L'evoluzione dell'orto di città per la ditta Econstruccion è il giardino ambulante sui tetti degli autobus. Un modo per punteggiare di verde l'ambiente urbano e compensare parzialmente le emissioni di CO2 prodotte dai gas di scarico dei mezzi di trasporto. Un'idea originale che, pensata per Città del Messico, farebbe da contraltare alla massiccia quantità di inquinamento che avvelena l'aria della metropoli.

Orto a quattro ruote

Alejandro Tozzer, socio fondatore dell'azienda, ha detto che si tratterebbe di riprodurre le stesse tecniche usate per la creazione di giardini sul tetto dei palazzi, adattandole ai veicoli.

Tozzer ha spiegato: "Si tratta di stendere una lamina di plastico riciclato, sulla quale vengono posti prima gli elementi impermeabilizzanti, e poi la terra dove cresceranno le piante, da scegliere non troppo alte per evitare problemi con il vento".

Se il sistema fosse applicato su cento autobus si creerebbero circa duemila metri quadri di spazi verdi. Ognuno di questi giardini pensili su quattro ruote costerebbe circa quattromila dollari e offrirebbe il vantaggio di poter essere cambiato e sostituito con facilità.

La Econstruccion ha rivelato, inoltre, che una multinazionale avrebbe già mostrato interesse ad adattare l'idea per applicarla ai propri camion di distribuzione urbana.