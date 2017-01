Animali maltrattati per il caffè più buono

foto Afp Correlati Disposta a strappare alghe per essere bella?

zibetto asiatico. Secondo la denuncia del quotidiano Guardian si otterrebbe maltrattando questi animali costringendoli a una dieta debilitante a base esclusivamente di caffè. Un liquido pregiato e dal sapore prelibato ma ottenuto con maltrattamenti sugli animali. Si tratta del Kopi Luwak, il caffé più costoso al mondo, derivato dai semi parzialmente digeriti dallo. Secondo la denuncia del quotidiano Guardian si otterrebbe maltrattando questi animali costringendoli a una dieta debilitante a base esclusivamente di caffè.

La specialità ha raggiunto una certa fama solo recentemente anche per la sua presenza nel film "Non è mai troppo tardi" interpretato da Jack Nicholson nel 2007.

A seguito dell'aumento della domanda, quella che era una piccola produzione artigianale si è trasformata in un affare da 360 euro al chilo. Ciò ha portato alla proliferazione in tutto il sud est dell'Asia di allevamenti in cui gli animali sono tenuti in condizioni pessime, e in cui talvolta vengono usate anche specie in via di estinzione.

Chris Sheperd dell'Ong Traffic spiega: "Le condizioni sono tremende, simili a quelle dei polli in batteria gli animali sono catturati, costretti in gabbie piccolissime e nutriti solo con caffè".

I succhi gastrici dello zibetto hanno sui chicchi un effetto simile alla tostatura, che conferisce al caffè un sapore caramellato molto particolare, tanto che si è disposti a spendere fino a 90 euro per una tazza.

L'esperto ammonisce: "La situazione è fuori controllo ma nessuno sa come viene ottenuto realmente il caffè".