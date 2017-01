Arriva Washit: la doccia-lavatrice

foto Sito ufficiale Correlati Guarda le foto

Bill Gates premia il wc solare per evitare lo spreco d'acqua. L'ultimo dispositivo con questo intento mixa una doccia a una lavatrice. Si chiama Washit ed è stata progettata da quattro studenti universitari turchi: Ahmet Burak Aktas, Adem Onalan, Salih Berk Ilhan e Burak Soylemez. I designer di tutto il mondo si ingegnano. L'ultimo dispositivo con questo intento mixa una doccia a una lavatrice. Si chiamaed è stata progettata da quattro studenti universitari turchi: Ahmet Burak Aktas, Adem Onalan, Salih Berk Ilhan e Burak Soylemez.

Uno stop allo spreco di oro blu Usiamo 150 litri d'acqua per una doccia di quindici minuti e circa 38 litri d'acqua per un lavaggio in lavatrice. Washit è un prodotto che potrebbe cambiare le nostre abitudini quotidiane. Con questo dispositivo lavare i panni in lavatrice potrebbe diventare una pratica obsoleta: ogni volta che si fa la doccia c'è la possibilità di lavare i propri indumenti senza usare acqua extra. Il concept ha ottenuto un premio speciale in occasione dell'IF Concept design award 2012 nella sezione dedicata al risparmio idrico.

Anche per palestre Il prodotto può essere modificato per l'uso in spazi pubblici: per esempio alla lavatrice inglobata nel dispositivo si può accedere dall'interno. Inoltre, la versione pubblica di Washit ha anche un'asciugatrice per poter riportare i panni a casa rapidamente senza rischi di umidità o cattivi odori.