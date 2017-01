Carburante dai rifiuti a 40 centesimi al litro

foto Afp Correlati L'energia arriva dal cardo

L'Italia si muove male

Negli Stati Uniti presso il Gas technology institute hanno già realizzato i primi impianti pilota. Possono essere trasformati in carburante per auto o aerei tutti gli scarti biologici: dai tutoli di mais, alle alghe dei fiumi oltre che tutti i rifiuti organici della pattumiera di casa. Carburante per auto a 40 centesimi al litro? Possibile e per di più senza inquinare l'ambiente.Negli Stati Uniti presso il Gas technology institute hanno già realizzato i primi impianti pilota. Possono essere trasformati in carburante per auto o aerei tutti gli scarti biologici: dai tutoli di mais, alle alghe dei fiumi oltre che

Le tecnologie impiegate si chiamano idropirolisi e idroconversione integrata. Vengono utilizzati catalizzatori chimici già brevettati per la produzione di idrogeno a partire dalla materia prima.

Il processo è già stato valutato dal Dipartimento per l'energia statunitense, che ha stimato il costo del carburante così ottenuto in circa due dollari al gallone, ossia 40 centesimi di euro al litro.

Martin Linck che ha preso parte al progetto spiega: “I risultati rivelano che il processo è credibile. Entro il 2014 avremo impianti in grado di produrre fino a 80 mila litri di carburante al giorno, e in poco tempo dovremmo arrivare a 1,2 milioni di litri”.