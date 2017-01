foto Ufficio stampa Is tech, che si è avvalsa della collaborazione delle università di Pisa e dell'Aquila. La Is tech sta ampliando le sue partnership coinvolgendo anche l'Università la Sapienza di Roma e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico Cnr.

La tecnologia utilizzata si chiama Apa (Air Pollution Abatement) ed è in grado di aspirare le polveri sottili dall'atmosfera, con un abbattimento superiore all'ottanta per cento. Al momento la fase di test del prototipo è conclusa e l'azienda intende avviare la commercializzazione presso industrie con impianti produttivi e di lavorazione in autunno. Arriva la macchina mangia smog per fronteggiare l'inquinamento atmosferico. La sperimentazione è stata avviata un anno fa a Roma e adesso anche il comune di Frosinone è interessato a installare il macchinario. L'innovativo strumento tecnologico è stato messo a punto da una startup, la Is tech, che si è avvalsa della collaborazione delle università di Pisa e dell'Aquila. La Is tech sta ampliando le sue partnership coinvolgendo anche l'Università la Sapienza di Roma e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico Cnr.

Come funziona L'amministratore delegato della Is tech, Giuseppe Spanto spiega a Tgcom 24: “C'è un sistema di aspirazione dell'aria che agisce entro i 25- 28 metri, posizionato a novanta centimetri dal suolo, all'altezza di un bimbo. Una volta che l'aria viene aspirata, viene centrifugata e nebulizzata. Le polveri sottili vengono colpite da getti d'acqua e precipitano sul fondo del macchinario. L'aria ripulita esce da un camino posizionato nella parte alta”.

L'acqua mista alle polveri sottili viene poi prelevata periodicamente ogni quattro- cinque settimane e portata al depuratore municipale. Se, invece, si trova in un impianto industriale, si immette nel sistema di raccolta delle acque reflue, già obbligatorio per legge.