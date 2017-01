Arriva Biro, il robottino che aiuta a ridurre le bollette: risparmio di oltre il 30%

Un piccolo robot domestico che aiuta le famiglie a tagliare gli sprechi energetici e a risparmiare oltre il 30% sulle bollette. Si chiama Biro ed è frutto di un progetto che porterà nelle case degli italiani un automa intelligente in grado di analizzare le abitudini di consumo degli utenti e di indicare le soluzioni migliori per tagliare i costi casalinghi per l'energia. E il tutto in maniera "verde", dato che Biro è dotato di pannelli fotovoltaici sulle spalle.

Com'è fatto - L'idea di BiroRobot è dello scienziato abruzzese Marco Santarelli, esperto di analisi delle reti e collaboratore storico di Margherita Hack. Si tratta di un umanoide alto appena 35 centimetri e provvisto di una scheda interna simile a quella dei cellulari, sulla quale sono conteggiati i consumi pregressi della famiglia. Grazie ai raggi infrarossi negli "occhi" studia per 30 giorni il volume dei dati della casa.



Un'analisi dettagliata: dall'accensione e spegnimento delle luci alla frequenza, dall'analisi dei dati relativi all'assorbimento energetico degli elettrodomestici alla dispersione di calore. Alla fine la famiglia avrà a disposizione una mappa energetica completa della casa. Per sottolineare la sua vocazione di robot "tuttofare", Biro avrà anche il servizio Google Maps, con indicazioni stradali e funzione Street View.



"Fotografia" energetica - Marco Santarelli - che ha lavorato al robot assieme a un team dell'Università di Chieti, del Cnr e dell'istituto di ricerca e sviluppo Network – spiega: "Il robot fa una fotografia energetica dell'appartamento. Una diagnosi con l'obiettivo di capire in che modo è utilizzata l'energia, per individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati". E aggiunge: "Si tratta di un ospite prezioso basti pensare che la bolletta media della famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l'anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro".