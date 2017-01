20 maggio 2015 A Milano il car sharing elettrico con le "equomobili" a impatto zero Dal 15 giugno parte Share'Ngo, che mette a disposizione degli utenti vetture a flusso libero e dal prezzo "personalizzato" che premia il merito e la condivisione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:43 - Una flotta di automobili a impatto zero a disposizione dei milanesi: è questo il progetto Share'Ngo, il car sharing elettrico a flusso libero di ultima generazione che sarà attivo a partire dal 15 giugno. Inizialmente saranno messe a disposizione cento vetture che gli utenti non dovranno mai ricaricare e che di notte potranno essere utilizzate gratuitamente da tutte le donne. Il servizio prevede un prezzo "profilato", cioè con tariffe personalizzate legate e bisogno individuale di mobilità e che premiano il merito e le scelte di condivisione.

Eco-mobilità - Il progetto delle "equomobili" elettriche si pone come obiettivo la condivisione di una mobilità sostenibile che riduca sensibilmente le emissioni e un uso più limitato di autoveicoli, in linea con le principali capitali europee. "Con l'arrivo delle Equomobili Milano raggiunge un nuovo primato europeo in tema di mobilità condivisa", ha dichiarato l'assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran. "Per la prima volta infatti i mezzi elettrici offrono un car sharing one way puro, non prevedendo più l'obbligo di essere riportati alle colonnine di ricarica".



Social sharing - Le modalità di iscrizione sono simili a quelle richieste anche dagli altri servizi di car sharing cittadino, con una differenza sostanziale: l'utente dovrà inserire i dati relativi alle sue scelte e al suo stile di vita, che aiuteranno il sistema a calcolare una tariffa pensata per lui e valida per un anno. Mamme, pendolari, studenti fuori sede, quelli che vivono lontano dalle fermate di metro e treni saranno tra i cittadini più "premiati", con sconti e servizi dedicati appositamente alle loro necessità. Oltre alle esigenze di mobilità, però, Share'Ngo prevede una serie di tariffe agevolate anche per chi svolge un lavoro di pubblica utilità, ai nonni che fanno welfare occupandosi dei loro nipoti oppure per chi avrà comportamenti "virtuosi" come la demolizione o la vendita della propria auto.



Il servizio Share'Ngo prende avvio il 15 giugno dal capoluogo lombardo e successivamente verrà attivato anche in altre città italiane come Firenze, Pisa e Modena, e dal 2016 in altre capitali europee.