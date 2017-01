16:45 - La sensibilizzazione per i temi ambientali può passare anche attraverso l'arte. Questo il caso della nuvola di plastica "Head in the clouds" realizzata dagli architetti dello Studio Kca. Formata da bottiglie di plastica, è stata esposta a Governor's Island a New York.

Le bottiglie buttate in una sola ora - Il designer Jason Klimoski ha detto: "Sono state usate 53.870 bottiglie di plastica, la quantità buttata a New York nell'arco di un'ora". L'intento dell'opera è stato proprio quello di rendere visibile lo spreco.