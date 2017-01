18 giugno 2014 Tutela oceani, 7 milioni di dollari da

DiCaprio per il progetto di Obama Il presidente degli Usa vuole creare il parco marino più grande del Pacifico e la fondazione della star di Hollywood contribuirà generosamente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:01 - Sette milioni di dollari per proteggere gli oceani saranno donati dalla fondazione ambientalista "L'undicesima ora" di Leonardo DiCaprio. In particolare, i soldi andranno a finanziare un nuovo progetto della Casa Bianca mirato a creare il più grande parco marino protetto nel Pacifico.

Voleva fare il biologo - La star di Hollywood che sognava di diventare un biologo marino dice: "Servono iniziative concrete per salvare il saccheggio degli oceani e le loro risorse vitali. Serve attivismo e leadership coraggiosa: non possiamo permetterci di restare a guardare a fronte di questo scenario pre-apocalittico".



Leonardo DiCaprio ha annunciato il finanziamento nel corso della conferenza "Our Oceans" organizzata a Washington dal Dipartimento di Stato.



Per il parco marino più grande del Pacifico - Obama ha l'intenzione di creare un enorme parco marino in un'area compresa tra Hawaii e Isole Samoa americane. L'iniziativa presidenziale dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi e prevede tra l'altro la messa al bando dall'area protetta della pesca, l'esplorazione dei fondali a scopi energetici e altre attività nocive alla salute dell'ecosistema marino.