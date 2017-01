Ricarica "flash" per auto elettriche Al via i test in Italia

10:41 - Arriva in Italia la prima colonnina di ricarica per l'auto elettrica in grado di fare il pieno a tre veicoli contemporaneamente in quindici minuti. La prima sperimentazione in Italia sta per essere avviata da Eni a Pomezia, come annunciato in occasione di un convegno sulla mobilità elettrica organizzato dalla società Ricerca sul sistema energetico (Rse) e dal Comune di Milano. Frattanto, nel territorio del capoluogo lombardo sono quasi raddoppiati i punti per ricaricare le auto elettriche.

La colonnina "flash" - Alessio Torelli, direttore retail e smart mobility di Eni, spiega: "Si tratta del primo test in Italia di una colonnina multistandard e multiutente capace di ricaricare fino a tre vetture contemporaneamente in modalità ultra veloce".



Questo nuovo dispositivo dà "la possibilità di ricaricare fino all'80% della batteria in circa 15 minuti, una sosta che riteniamo accettabile dal punto di vista dell'utente''. La sperimentazione che sta per essere avviata a Pomezia sarà un importante banco di prova.



"E' un test a cui teniamo molto - sottolinea Tonelli di Eni - perché ci darà indicazioni molto importanti sulla reale fruibilità di queste nuove tecnologie".



Milano è sempre più elettrica - Sono quasi raddoppiati i punti per ricaricare le auto elettriche a Milano. Ai sessanta già disponibili sulle colonnine E-moving di A2A, si sono aggiunti circa cinquanta spazi nelle "isole digitali".



Secondo gli scenari previsti da Rsem, nel 2030 in Italia saranno 10 milioni i veicoli elettrici in circolazione, concentrati per il 50% nelle grandi città, con consumi di energia elettrica dovuti alla mobilità inferiori al 5% e una riduzione delle importazioni di energia primaria per circa 1,8 miliardi di euro.



L'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, spiega: "Vogliamo partecipare a un percorso di crescita del mercato, già in atto a Milano, attraverso politiche di incentivo, come la gratuità per l'ingresso in Area C e la sosta o le isole digitali".