Basta un po' d'acqua e la matita green diventa una pianta di basilico

12:39 - E' stata messa a punto una matita che, una volta piantata, si trasforma in basilico o in altre piante aromatiche. A scomodarsi per realizzare Sprout pencil, questo il nome dell'accessorio green, un gruppo di studenti del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (Mit).

Com'è fatta - La matita è realizzata con legno di cedro coltivato in modo sostenibile. Al suo interno è stata collocata una capsula di semi che si attiva a contatto con l'acqua.



Come funziona - Quando la matita è troppo consumata e non può essere utilizzata, anziché buttarla in pattumiera si pianta. Così come si farebbe con i semi acquistati dal fioraio, basta sotterrare la matita in un vaso col terriccio, poi innaffiarla e aspettare che diventi una piantina.