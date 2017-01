Arriva la colonnina facile, l'auto elettrica si ricarica con le monete

15:54 - Per ricaricare l'auto elettrica basteranno le monetine. Grazie all'iniziativa della società bergamasca Fcs Mobility, non serviranno più carte di credito o tessere vincolate a contratti con gestori o enti particolari. La prima colonnina di ricarica easy-pay si chiama Libera Res(ource) Light.

Strumento polifunzionale - La colonnina, realizzata con il contributo tecnologico di Scame Parre Spa, è destinata a facilitare l'impiego dei veicoli elettrici in città. Il pagamento viene effettuato dopo aver ricaricato il veicolo: solo in questo momento è possibile staccare la spina. La soluzione arriva anche in Italia dall'esperienza di altri Paesi.



La colonnina Libera Res(ource) Light non serve solo a ricaricare auto elettriche, ma può gestire informazioni turistiche, effettuare chiamate di soccorso, fornire una connessione wi fi, fare video sorveglianza o addirittura illuminare una piazza o uno scorcio turistico/artistico urbano.