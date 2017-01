Temperature record, il novembre del 2013 è stato il più caldo dal 1880

18:53 - Il novembre del 2013 è stato il più caldo sulla Terra dal 1880. In base ai dati della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) lo scorso mese le temperature di terra e di mare sono state di 0,78 gradi Celsius sopra la media globale del Ventesimo secolo di 12,9 gradi.

In tutto il globo - Dalle rilevazioni è emerso che quasi in ogni regione del mondo la temperatura è stata "più calda del solito". In alcune zone della Russia si è arrivati addirittura a otto gradi sopra la media del periodo. Uniche eccezioni al fenomeno - con temperature più fresche - sono state riscontrate nella parte centrale e orientale del Nord America, l'Oceano Meridionale vicino all'Antartide, l'Australia settentrionale e la zona sud-ovest della Groenlandia.



Previsto un 2014 bollente - Secondo i ricercatori, inoltre, il caldo non porterà tregua neanche con l'arrivo del nuovo anno. Come riportato su Quartz, numerosi modelli climatici sottolineano le probabilità dell'arrivo nel 2014 del Nino - il riscaldamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico tropicale - che potrebbe rendere così il prossimo anno il più caldo mai registrato dopo il 2010.