I pandini del Wwf venduti all'asta per difendere la biodiversità del pianeta 3 dicembre 2013

19:03 - Un pianeta ricchissimo di vita, abitato da circa 5 milioni di specie animali e vegetali, con 18mila nuove specie di piante e animali descritte ogni anno e 49 scoperte al giorno negli angoli più remoti del pianeta. Ma allo stesso tempo un tasso di estinzione dovuto alle attività umane di mille volte superiore a quello naturale. È la fotografia che emerge dal primo rapporto Wwf sulla biodiversità.

Un appello alle istituzioni - Il report è stato realizzato con il contributo della Società italiana di ecologia e presentato a Roma insieme a due messaggi: il primo alle istituzioni, per dare finalmente valore al capitale naturale, in vista della Conferenza nazionale sulla biodiversità organizzata dal ministero dell’Ambiente l’11 e il12 dicembre, con 10 proposte concrete, da uno specifico Comitato, alla legge per la contabilità ecologica fino al catalogo dei sussidi dannosi o favorevoli.



L'invito ad acquistare un regalo green - Il secondo messaggio è diretto ai cittadini, per dare un supporto concreto all’azione di tutela attraverso l’adozione simbolica, in vista del Natale, di una specie a rischio estinzione o di uno dei panda di cartapesta che dal 3 al 17 dicembre saranno all’asta su eBay.

I pandini vip sono in edizione limitata, numerata. Questi oggetti in cartapesta sono stati personalizzati da artisti naturalisti, ragazzi delle scuole d’arte e personaggi amati dal grande pubblico come Raphael Gualazzi, Fiorello, Aldo Giovanni e Giacomo, i Negramaro, Elisa, Giorgia, Dario Vergassola e Licia Colò, Bevilacqua e Silver, Laura Morante, Flavia Pennetta, Alessandro Borghese, Panariello, Massimiliano Rosolino, Federica Pellegrini, Michele Placido, Francesco Facchinetti e tanti altri che hanno deciso di sposare la campagna Natale Wwf, perché, secondo l'associazione, "i regali inutili sono in via di estinzione".