Budapest, l'albero di Natale si fa con le slitte

18:31 - Salvare il legno pur mantenendo salda la tradizione. Questo lo spirito dell'albero di Natale di Budapest composto da 365 slitte. Realizzato dallo studio Hello Wood, è alto 11 metri e si trova davanti al Palazzo delle Arti della capitale ungherese. Alla fine delle feste, l'installazione verrà smontata e le slitte saranno donate ai bambini che vivono nelle case del SOS Children’s Village.

Com'è fatto - L'installazione è pensata per apparire come un fiocco di neve gigante, I carpentieri hanno creato un'intelaiatura di legno che è poi stata ricoperta con le slitte. La base in acciaio pesa 4,5 tonnellate ed è forte abbastanza da resistere ai venti invernali.