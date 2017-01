A Roma le lucine dell'albero di Natale si accendono coi passi

17:50 - La Capitale festeggerà le celebrazioni natalizie all'insegna della sostenibilità. Alla Città dell'Altra Economia, l'attrazione principale è l'albero di Natale con le lucine alimentate dai passi dei visitatori. Una speciale pedana trasforma in elettricità l’energia cinetica del calpestìo grazie ai cristalli piezoelettrici.

Laboratori green per i più piccoli - Ma anche un'occasione per trovare regali all’insegna del riuso e dello scambio e a quanti sono interessati al consumo consapevole, all’ambiente e al cibo biologico. La Festa dell’Altra Economia, presentata nei giorni scorsi da Roma Capitale, offrirà per tutto il periodo in questione tantissime attività dedicate ai bambini, dai laboratori sul riutilizzo di plastica, carta e stoffa al baratto dei giocattoli.



Discoteca silenziosa - Per i grandi è in programma la silent disco, una discoteca a impatto acustico zero dove gli ospiti ascoltano la musica in cuffia. Con inquinamento acustico pari a zero.