"Il pianeta che ci ospita": l'omaggio di Ermanno Olmi alla natura

12:45 - Tre anni di riprese lungo l'Italia, dal Monte Bianco a Lampedusa, per un cortometraggio dalle immagini semplici eppure intensissime per omaggiare "Il pianeta che ci ospita". E' proprio questo il titolo del cortometraggio diretto dal grande regista Ermanno Olmi in occasione di Expo 2015 e che verrà proiettato ogni sera, da maggio a ottobre, negli spazi dell'esposizione. Le bellissime immagini del "piccolo" film ricordano col tocco di un grande artista che lo scopo dell'evento è innanzitutto l'impegno dei popoli ricchi nel garantire cibo, acqua e dignità a ogni essere umano.

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della libertà di tutti i popoli sono principi di giustizia che, come dice lo stesso Olmi, "regolano la convivenza tra le genti della Terra". Abituato ai premi più importanti, dalla Palma D'Oro a Cannes fino al Leone D'Oro a Venezia, con il suo corto Ermanno Olmi ci mostra attraverso immagini "elegiache" il Balpaese nelle sue espressioni naturali: gli elementi, la flora, la fauna e l'essere umano immerso nel suo lavoro.



Secondo Giuseppe Sala, commissario unico di Expo 2015, questo film è "legato al debito che noi abbiamo nei confronti della natura. E' tutto giocato sulla natura. Nel documentario compaiono anche alcune immagini di Expo, ma più che altro il suo messaggio. Che io condivido". Oltre che negli spazi dell'esposizione, "Il pianeta che ci ospita" è proiettato anche in 52 sale lungo tutta la Penisola. Da nord a sud lo si può trovare a: Courmayeur, Torino, Erbusco, Bergamo, Melzo, Milano, Bellinzago, Bolzano, Trieste, Udine, Genova, Rimini, Riccione, Pesaro, Tolentino, Firenze, Prato, Certaldo, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, Foligno, Roma, Chieti, Napoli, Marcianise, Afragola, Bari, Palermo, Cagliari.