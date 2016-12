Yahoo! in profonda crisi: verso la vendita dei servizi web

Nonostante la cura imposta negli ultimi tre anni dal Ceo Merissa Meyer, la crisi di Yahoo! sembra non avere altri sbocchi, anche per l'esodo oramai inarrestabile dei top manager del gruppo: una vera e propria fuga che potrebbe accelerare la decisione di porre fine alla storia del gruppo che, dopo un'età d'oro, ha vissuto un declino rivelatosi impossibile da fermare, incapace di reggere la concorrenza dei gruppi concorrenti come Google.



Il board, scrive sempre il Wsj, dovrebbe cominciare un esame delle varie opzioni sul tavolo e proseguire i suoi lavori fino a venerdì. L'investimento in Alibaba, in particolare, vale più di 30 miliardi di dollari, pari al 15% delle azioni. Ma in vendita ci sono i servizi storici come quello e-mail e quello delle news.