VW, in Italia coinvolte 709mila auto Delrio: "Truffa senza precedenti"

"I richiami di auto coinvolte nella truffa dei motori truccati Volkswagen inizieranno da gennaio 2016", ha indicato il ministro, precisando che il piano dei ritiri dovrebbe concludersi il 21 ottobre per le auto con cilindrata 2.0, il 15 novembre per quelli con cilindrata 1,6 e il 30 novembre per le cilindrate 1,2.



"E' molto difficile quantificare l'impatto della mancata vendita, se ci sarà, di auto Volkswagen sull'indotto italiano", ha aggiunto il ministro, spiegando che tutta la componentistica italiana si monta su auto di case automobilistiche di tutto il mondo. "Il valore delle commesse per il Gruppo Volkswagen" in Italia è di "1,5 miliardi", ha sottolineato Delrio.



"Nelle verifiche campione sulle auto Volkswagen decise dal ministero includeremo senz'altro i veicoli di Stato", ha detto Delrio rispondendo a una domanda in merito nel corso dell'audizione alle commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attività Produttive della Camera.



Inoltre, facendo riferimento all'articolo 77 del Codice della Strada, il ministro ha riferito che potrebbero essere applicate sanzioni per chi commercializza veicoli "non coperti da omologazione di tipo adeguato". "Le sanzioni esistono, studiamo come possiamo applicarle", ha proseguito.