Volkswagen, da Usa ok alla maximulta da 14,7 miliardi di dollari

La giustizia americana approva il patteggiamento da 14,7 miliardi di dollari di Volkswagen per lo scandalo delle emissioni diesel. L'accordo prevede anche il riacquisto da parte della casa tedesca di 475.000 auto a partire da novembre. In base all'accordo Volkswagen pagherà 10,03 miliardi di dollari per il riacquisto di auto e per compensare i clienti.