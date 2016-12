Vivendi acquista azioni Mediaset, Fininvest: scalata ostile, un gravissimo inganno

Fininvest, si legge nella nota, "si tutelerà in tutte le sedi e con tutti i mezzi per bloccare quello che ritiene non una normale operazione di mercato ma un gravissimo inganno che delle leggi del mercato fa scempio".



Hanno rinunciato a Premium per far crollare il valore del titolo - "Vincent Bollorè e Vivendi - accusa la holding guidata da Marina Berlusconi - hanno mostrato quelli che erano fin dall'inizio i loro veri progetti su Mediaset. L'accordo strategico raggiunto in primavera e seguito pochi mesi dopo dall'incredibile voltafaccia, con la violazione di un contratto preceduto da lunghe e dettagliate trattative e assolutamente vincolante, facevano parte di un disegno ben preciso che Vivendi svela con la mossa odierna: creare le condizioni per far scendere artificiosamente il valore del titolo Mediaset e lanciare a prezzi di sconto quella che si presenta come una vera e propria scalata ostile. Senza avere neppure la decenza - conclude Fininvest - di risparmiarsi l'ipocrita giustificazione di voler portare avanti quel progetto industriale che con motivazioni assurde solo pochi mesi fa Vivendi aveva calpestato".



Vivendi: saliremo al 10-20% di Mediaset - Vivendi poche ore prima aveva annunciato a sorpresa di aver comprato direttamente sul mercato azioni Mediaset superando la soglia rilevante del 3%. Ha ora il 3,01% del capitale del gruppo televisivo e si dice pronto ad altri acquisti "in base alle condizioni del mercato" per portarsi "in un primo tempo" tra il 10 e il 20% del Biscione. Vivendi afferma di essere entrato in Mediaset dopo che la prevista acquisizione di Mediaset Premium "ha malauguratamente fatto sorgere un contenzioso tra Vivendi e Mediaset" e dopo che "Mediaset e il suo azionista Fininvest non hanno accettato le proposte di Vivendi finalizzate a trovare una soluzione amichevole per risolvere la controversia".



Il dietrofront su Mediaset Premium - Vivendi aveva siglato un accordo con Mediaset in aprile in vista di una partnership strategica e industriale, che prevedeva diverse iniziative e l'acquisto del 3,5% del gruppo italiano, oltre al 100% di Mediaset Premium, in cambio del 3,5% del capitale sociale di Vivendi. L'alleanza si è poi arenata a fine luglio quando Vivendi ha rovesciato le carte e anche il tavolo, affermando di non voler più procedere sul contratto di acquisto dell'intera Premium, ma di volersi fermare al 20%, puntando invece ad avere in tre anni il 15% di Mediaset con un convertibile.