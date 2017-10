Usa, Bill Gates è l'uomo più ricco per il 24° anno consecutivo

L'annata vista da Forbes - Secondo la rivista economica Forbes, è stato un altro anno record per i più ricchi degli Stati Uniti. Il patrimonio del 400esimo in classifica, infatti, è stato più alto di quasi il 18% rispetto al 2016, salendo da 1,7 a 2 miliardi di dollari. La ricchezza totale degli americani in classifica è aumentata da 2.400 a 2.700 miliardi di dollari e il patrimonio medio è salito da 6 a 6,7 miliardi di dollari. Tutte le persone nei primi dieci posti in classifica sono più ricche dello scorso anno di almeno un miliardo.



I nuovi - Tra i 400 più ricchi ci sono 22 novità, tra cui il cofondatore di Netflix, Reed Hastings, e Rocco Commisso, nato in Calabria, fondatore di Mediacom, azienda di telecomunicazioni, e proprietario dei New York Cosmos, squadra di calcio di Brooklyn.



E' di Trump la perdita peggiore - Tra i 400 in classifica, solo in 51 hanno un patrimonio inferiore allo scorso anno: il maggior 'rosso' lo ha fatto registrare il presidente Donald Trump, la cui fortuna e' scesa di 600 milioni a 3,1 miliardi di dollari.