Urbano Cairo: "L'offerta su Rcs non cambia, nessun rilancio e si parte a giugno. Niente fusione"

"Sono ottimista per natura", ha detto Cairo a chi gli chiedeva quale fosse il suo stato d'animo rispetto all'esito dell'offerta di scambio annunciata su Rcs MediaGroup. E sulle indiscrezioni di stampa: "L'Ops è stata lanciata senza fare accordi con nessuno", ha assicurato in riferimento in particolare alla domanda se avesse avvisato il governo dell'operazione sul gruppo del Corriere della Sera.

"E' stata - ha spiegato - una proposta lungamente meditata". "Non voglio convincere nessuno, il mercato è sovrano e valuterà se l'offerta è congrua oppure no", se gli starà bene "avere me alla guida del gruppo".



Ops potrebbe partire a giugno - Cairo Communication depositerà giovedì in Consob il prospetto sull'offerta pubblica di scambio per Rcs. "Domani (giovedì ndr) presentiamo il prospetto, Consob ha i suoi tempi. Nel momento in cui ci sarà la comunicazione partirà l'offerta", ha spiegato Cairo. Il via potrebbe essere a giugno, ma Cairo non ha dato indicazioni su quanto tempo darà agli azionisti per accettare.



Mentana ottimo a La7, al Corriere Fontana ed è bravo - Immancabile la domanda sulle possibili poltrone. E Urbano Cairo non si è tirato indietro: "Enrico Mentana è un ottimo direttore del Tg de La7. Il Corriere ha un direttore che è Luciano Fontana ed è anche bravo". Quanto a un possibile accordo con Della Valle, altro grande azionista di Rcs col 7,3%, dice: "Ho letto le sue dichiarazioni, mi sono sembrate le parole di un socio che crede nell'azienda, vi ha investito e vuol continuare ad essere socio. Mi fa piacere - ha detto Cairo -. Come ha detto lui di me, dico che è un amico e se rimane azionista mi fa piacere".



Niente fusione - Infine, al termine dell'assemblea il presidente della Cairo Communications ha spiegato che l'offerta pubblica di scambio non può essere modificata e che viene esclusa qualsiasi ipotesi di fusione.