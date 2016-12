Tsakalotos: vogliono darci una chance Merkel: "Mancano basi per un'intesa"

Nessun piano è stato presentato da Alexis Tsipras all'Eurogruppo, come era stato ampiamente anticipato, ma sembra proprio che la proposta del primo ministro di Atene arriverà mercoledì al Parlamento Ue. Il previsto intervento del premier greco davanti all'assemblea è stato annunciato dal presidente Martin Schulz, e alcune fonti assicurano che Tsipras illustrerà proprio in quell'occasione i suoi progetti per risolvere la crisi del suo Paese.