Trump: "Grazie a Fca e Ford per investire negli Stati Uniti" | E Marchionne plaude

"Sta finalmente succedendo, Fiat Chrysler ha annunciato piani d'investimento per un miliardo di dollari sugli impianti in Michigan e Ohio. Questo dopo che Ford ha annunciato la settimana scorsa che amplierà i suoi impianti in Michigan e negli Usa, invece di costruire una nuova fabbrica in Messico. Grazie a Ford e Fca!". Lo ha scritto su Twitter il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump.

Marchionne ringrazia e "propone" la fusione con GM - "Lo ringrazio di cuore per averci ringraziato. E' un atto dovuto al Paese" dopo il 2009. Così Sergio Marchionne commenta il ringraziamento di Donald Trump per l'investimento da 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti. "Da quello che capisco, e capisco poco" un'unione fra General Motors e Fca dovrebbe piacere al presidente eletto, Donald Trump. Ha aggiunto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne.