Tria: "Gestire l'economia in continuità col passato" | Salvini però rilancia: "Chiudere cartelle sotto i 100mila euro"

Le sfide economiche dovranno "essere affrontate nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato". A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , secondo il quale in questo modo si potrà "gestire al meglio il presente, per verificare l'aderenza delle strategie intraprese rispetto al contesto economico e giuridico fortemente e contraddittoriamente in continua evoluzione, nonché per pianificare con lungimiranza il futuro". Matteo Salvini però non è dello stesso avviso.

Tria si è espresso intervenendo alle celebrazioni del 224esimo anniversario della Fondazione della Guardia di finanza . Il ministro ha proseguito annunciando che "il governo italiano si impegnerà a porre in essere iniziative di contrasto all'evasione e alle frodi, nella consapevolezza che solo da un contrasto efficace dell'illegalità possono derivare maggiori risorse per ridurre la pressione fiscale".

Salvini però rilancia: "Chiudere le cartelle esattoriali sotto i 100mila euro" - Allo stesso appuntamento ha partecipato anche Salvini. Il ministro dell'Interno, ringraziando la Guardia di finanza per i risultati ottenuti, ha però rilanciato l'ipotesi del condono. "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro - ha affermato - per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse. Ora tocca al governo semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".



Una doppia linea quindi all'interno del governo in ambito fiscale. Se Tria sembra voler proseguire sulle linee adottate in passato, nel segno della continuità con i più recenti predecessori, il vicepremier pare intenzionato a rompere con determinate politiche economiche.



"Semplificare il sistema fiscale" - Il leader leghista, congratulandosi con il corpo di polizia per l'attività svolta, ha concluso dicendo che "dodicimila evasori totali sconosciuti al fisco e grandi evasori che hanno rubato una media di 2 milioni di euro a testa, onore alla Guardia di finanza che li ha scovati, ora tocca al governo semplificare il sistema fiscale".