Smartphone e tablet: nel 2016 triplicate le assicurazioni per danni e furto

Sotto l'albero di Natale degli italiani non mancherà la tecnologia in pacchi e pacchetti. Ma quest'anno con un optional in più: all'acquisto di smartphone e tablet, infatti, si aggiunge sempre più qualche euro per una copertura assicurativa per ripagare i piccoli danni, anche causati da terzi, e per furto. I dati della ricerca di Facile.it dimostrano che nel 2016 questa pratica di tutela è addirittura triplicata. Ecco chi la sceglie e perché.