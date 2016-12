Scandalo Volkswagen, si dimette l'a.d. Board sorveglianza: ora nuovo inizio

L'a.d. della Volkswagen , Martin Winterkorn , si è dimesso dopo lo scandalo dei test sui motori diesel e dei dati falsati per superare le rigide norme americane sull'inquinamento ambientale. La decisione è stata presa dopo la riunione del Consiglio di sorveglianza dell'azienda automobilistica a Wolfsburg, in una sede mantenuta segreta.

Winterkorn: nessun mio comportamento errato - "Come amministratore delegato mi assumo la responsabilità delle irregolarità emerse sui motori diesel". Lo ha detto Winterkorn riferendosi alle proprie dimissioni. "Lo faccio nell'interesse dell'azienda, pur non avendo assunto alcun comportamento sbagliato", ha dichiarato sottolineando "di non essere a conoscenza di comportamenti illeciti".



Ora ci sia un nuovo inizio - "Serve un nuovo inizio. Nel quadro di questo nuovo inizio l'ad Martin Winterkorn ha proposto le sue dimissioni e il presidio lo ha accettato", ha affermato il Consiglio di sorveglianza, aggiungendo: "Al di là dei danni economici non ancora calcolati, fa male la perdita di fiducia di tanti clienti".



Il titolo Volkswagen positivo dopo dimissioni - Il titolo Volkswagen ha accelerato in Borsa, a Francoforte, dopo le dimissioni di Winterkorn.