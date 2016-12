Rischio incendio, Toyota richiama 6,5 milioni di auto in tutto il mondo

Continua il periodo "no" per le case automobilistiche. Dopo il caso Volkswagen , ora tocca a Toyota , che ha annunciato il maxirichiamo di 6 milioni e mezzo di auto in tutto il mondo per un difetto all' alzavetro elettrico , il cui interruttore sarebbe a rischio di cortocircuito e di possibile incendio . Il richiamo riguarda anche 1,2 milioni di auto vendute in Europa.

Il richiamo interessa i modelli Yaris, Corolla, Camry, Matrix e RAV4 prodotti tra il 2005 e il 2010. Nel complesso, circa 2,7 milioni di auto sono state vedute in Nord America, 1,2 milioni in Europa e 600mila in Giappone.



Tra gli altri modelli figurano pure Highlander, Tundra, Sequoia e Scion xB. In Giappone, inoltre, su alcuni tipi di Crown potrebbe verificarsi l'apertura automatica del cofano.



Toyota ha precisato di non essere a conoscenza di incidenti causati dal possibile malfunzionamento, per cui il richiamo è puramente precauzionale.



E' l'ennesimo caso - Per Toyota si tratta dell'ennesimo ritiro di vetture già in circolazione. Ecco i più recenti: nel 2013 la casa nipponica richiamò 6,39 milioni di auto per problemi tecnici; nel 2012 poco meno di 8 milioni di macchine furono richiamate per problemi elettrici. Quest'ultimo caso riguardava proprio un rischio incendio su auto uscite dalle fabbriche tra il 2006 e il 2008.



La mossa, ritenuta la seconda più grande del suo genere dopo il richiamo di 8 milioni di vetture fatto da Ford nel 1996, seguì gli oltre 10 milioni di veicoli richiamati negli anni precedenti per problemi ai freni o al software dell'impianto frenante.