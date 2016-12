Quantitative Easing, ecco cos'è

07:41 - La Banca centrale europea lancia il Quantitative Easing, un piano di acquisti di titoli di Stato mirato a far risalire l'inflazione nell'Eurozona e a rilanciare domanda e crescita. Il programma è stato annunciato dal presidente Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria di giovedì, 22 gennaio.

Quantitative Easing significa letteralmente "allentamento quantitativo" e viene ritenuto l'arma finale a disposizione della Banca centrale europea dopo le misure extra su Abs e covered bond, o i maxi finanziamenti Ltro e Tltro.



In sostanza, la banca si pone come investitore sulla propria economia e diventa acquirente di beni (generalmente titoli di Stato) con denaro creato "ex-novo" per stimolare la crescita economica.



Il QE serve infatti a inondare il sistema di liquidità attraverso l'acquisto massiccio di titoli di Stato e altre attività finanziarie dalle banche per immettere denaro fresco nell'economia europea, incentivare i prestiti bancari verso le imprese e far crescere l'inflazione.



L'operazione dovrebbe creare in pochi mesi 1.140 miliardi di euro di moneta, con un conseguente deprezzamento dell'euro per via dell'aumento del quantitativo in circolazione, e creazione di inflazione.



Altro effetto è l'abbassamento del costo dei prestiti: l'acquisto da parte della banca dovrebbe far aumentare la domanda dei titoli e, allo stesso tempo, ridurne i costi, facilitando così l'accesso al credito. Il QE ampiamente utilizzato dalla Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti che dopo la crisi dei mutui subprime e il crack di Lehman Brothers ha varato ben tre edizioni del programma.



La Banca d'Inghilterra sta portando avanti stabilmente un piano di acquisti da 375 miliardi di sterline e la Banca del Giappone ha recentemente ampliato il proprio programma portandolo a 91mila miliardi di yen.