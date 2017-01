Pirelli passa in mani cinesiTronchetti: "Garantito sviluppo"

16:11 - Pirelli verso il passaggio in mani cinesi. E' stato infatti firmato l'accordo che prevede l'ingresso in Pirelli di ChemChina. Attraverso la sua controllata, Cnrc, il colosso chimico di base a Pechino si appresta a rilevare la maggioranza dell'azienda leader nella produzione di pneumatici. Il completamento del riassetto che porterà Pirelli sotto l'ombrello cinese è previsto per la prossima estate.

L'accordo raggiunto domenica prevede che sede e centro di ricerca rimangano in Italia. La clausola sarà modificabile solo con il raggiungimento del 90% dei voti in assemblea.



Opa da 15 euro ad azione - La società di nuova costituzione Bidco, controllata da ChemChina, che acquisterà da Camfin le azioni Pirelli lancerà un'opa a 15 euro per azione sia sulle ordinarie sia sulle risparmio con l'obiettivo di togliere il titolo da Piazza Affari.



Tronchetti Provera: "Grande opportunità, garantito sviluppo" - L'accordo con ChemChina "rappresenta una grande opportunità per Pirelli. L'approccio al business e la visione strategica di Cnrc garantiscono lo sviluppo e la stabilità di Pirelli". Lo afferma il presidente del gruppo italiano Marco Tronchetti Provera.



"Nessun impatto sull'occupazione" - "L'accordo con i cinesi non avrà alcun impatto sull'occupazione". Il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera rassicura i dipendenti e attraverso la intranet aziendale manda un messaggio in cui commenta l'accordo per l'ingresso di ChemChina nel capitale e il progetto di riassetto industriale.