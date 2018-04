Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,44%, vola Mediaset

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,44% a 22.510 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,38% a quota 24.754 punti. Seduta di forti acquisti per Mediaset, dopo l'accordo con Sky che permette uno "scambio" di piattaforme e una valorizzazione dei contenuti di Premium: il titolo ha concluso in rialzo del 6,4% a 3,31 euro.